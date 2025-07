Das Außenministerium in Moskau hat Deutschland vorgeworfen, die Arbeit russischer Journalisten im Land behindern zu wollen - und im Gegenzug mit der Ausweisung deutscher Journalisten aus Russland gedroht. „Wenn sie russische Korrespondenten angehen und umsetzen, was sie vorhaben, dann werden deutsche Journalisten Russland verlassen müssen“, sagte die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, am Dienstag in einem in Onlinemedien veröffentlichten Gespräch.

Über diplomatische Kanäle sei Berlin in dieser Frage bereits über die russische Haltung informiert worden, sagte Sacharowa. Die Sprecherin machte keine weiteren Angaben dazu, in welcher Weise deutsche Stellen angeblich versuchten, die Arbeit russischer Journalisten zu unterbinden.

Derzeit sorgt ein mutmaßlich von russischen Stellen abgehörtes Gespräch deutscher Luftwaffenoffiziere über die Möglichkeiten einer Lieferung des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine für weitere Spannungen im Verhältnis zwischen Russland und Deutschland.