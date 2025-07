Protest gegen Starbucks durch Performancekunst

In der französischen Stadt Lyon hat ein verkleideter Performancekünstler aus Protest ein Starbucks-Café mit der Palästina-Flagge betreten und dabei zum berühmten Lied „Dammi Falastini“ getanzt. In seiner Stellungnahme gegenüber TRT sagte der Künstler, der in den sozialen Medien mehr als drei Millionen Follower hat, dass das Ziel dieser Aktion mit Blick auf Israels Vernichtungskrieg gegen Gaza gewesen sei, „die Augen vor all diesen Gräueltaten nicht zu verschließen“. Er fügte hinzu: „Wenn meine kleine Bekanntheit der palästinensischen Sache helfen kann, ist dies das Mindeste, was ich tun kann.“