„Wenn wir sterben, werden wir erst zum Thema”

Ein Palästinenser namens Abed Hassan hat in der Talkshow „Markus Lanz” über die dramatische Lage in Gaza berichtet. Er war zur Zeit des Kriegsausbruchs dort auf Familienbesuch. Hassan erklärte, dass es bereits vor dem 7. Oktober Leid in Gaza gegeben habe und die Menschen „leise gelitten” hätten. „Wenn wir sterben, werden wir erst zum Thema”, kritisierte er.