Taurus-Abhörskandal bei der Bundeswehr

Ein in Russland veröffentlichter Mitschnitt einer Bundeswehr-Besprechung hat in Deutschland einen Skandal ausgelöst. Bei der abgehörten Konferenz erörterten Offiziere der deutschen Luftwaffe die Einsatzszenarien für Taurus-Raketen – für den Fall, dass diese doch noch an die Ukraine geliefert werden sollten.