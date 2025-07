Baku: Internationale Konferenz gegen Islamfeindlichkeit

In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku hat am heutigen Freitag eine zweitägige Konferenz zur Bekämpfung von Islamophobie begonnen. Die Veranstaltung findet anlässlich des von den UN erklärten Internationalen Tages zur Bekämpfung von Islamfeindlichkeit statt. Der 15. März soll an den Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch erinnern.