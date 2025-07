Tausende Menschen haben am Samstag in Paris eine „sofortige Waffenruhe“ im Gaza-Krieg gefordert. Sie hielten Plakate mit der Aufschrift „SOS Gaza“ sowie palästinensische Flaggen hoch und riefen Slogans wie „Stoppt den Genozid“, „Israel, Apartheid, Boykott“ und „Befreit Palästina“, wie AFP-Journalisten berichteten.

Während die Polizei von 11.500 Demonstranten sprach, gaben die Organisatoren die Zahl der Teilnehmer mit 60.000 an.

In Lyon versammelten sich nach Behördenangaben außerdem rund 750 pro-palästinensische Demonstranten, während in Straßburg ein „Friedensmarsch“ organisiert wurde.

Israels Vernichtungskrieg in Gaza

Israel hatte nach dem 7. Oktober die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom gestoppt und zugleich massive Luftangriffe gestartet. Anschließend drangen Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein. Humanitäre Hilfslieferungen werden von Israel behindert. Fast zwei Millionen Menschen wurden gezwungen, in den Süden zu flüchten. Nun droht aber auch dort an der Grenze zu Ägypten ein Großangriff Israels. Zudem sorgt die Nahrungsmittelknappheit für eine Hunger-Krise.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober mehr als 30.800 Menschen getötet und Zehntausende verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Beim Großteil der Getöteten handelt es sich laut örtlichen Berichten um Frauen und Kinder.