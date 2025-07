Cambridge: Aktivistin zerstört Porträt von Balfour

Eine pro-palästinensische Aktivistin hat am Freitag an der Cambridge-Universität ein Porträt von Lord Arthur Balfour aus dem Jahr 1914 zerstört. Als britischer Außenminister war der Politiker für die Balfour-Erklärung von 1917 verantwortlich. Laut der Aktivistengruppe „Palestine Action“ begann mit der Deklaration die ethnische Säuberung der Palästinenser und der Verlust ihres Landes an Israel.