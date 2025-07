Indien: Polizist attackiert Muslime beim Freitagsgebet

Muslime in Indien sind oft Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt. Videoaufnahmen zeigen, wie ein Polizist in Neu-Delhi mehrere muslimische Männer während des Freitagsgebets an einer Straßenkreuzung angreift und das Gebet unterbricht. Erst nachdem die Aufnahmen viral gingen, soll der Polizist laut Berichten vom Dienst suspendiert worden sein.