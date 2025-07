Ramadan-Beleuchtung in Frankfurter Innenstadt

Nach Köln hat nun auch die Stadtverwaltung in Frankfurt eine Ramadan-Beleuchtung eingeführt. Die Beleuchtung zum Beginn des islamischen Fastenmonats wurde am Sonntag feierlich eingeweiht. Es ist das erste Mal, dass in deutschen Städten die Straßen zum Ramadan geschmückt werden.