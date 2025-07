„No Other Land“ am Drehort vorgeführt

Der preisgekrönte Dokumentarfilm „No Other Land“ ist in dem palästinensischen Dorf, in dem er gedreht wurde, vorgeführt worden. Er wurde bei der diesjährigen Berlinale als „Bester Dokumentarfilm“ ausgezeichnet. Der Film thematisiert die Vertreibung der Palästinenser aus einem Dorf im besetzten Westjordanland.