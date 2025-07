ADAS: Mehr antimuslimische Diskriminierung an Schulen

Die Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen (ADAS) meldet einen Anstieg von Beschwerden über antimuslimische Vorfälle an Schulen in Deutschland. Laut ADAS-Leiterin Aliyeh Yegane Arani hat sich die Situation nach dem 7. Oktober verschärft.