IGH-Verhandlung gegen Deutschland im April

Nach der Klage Nicaraguas gegen Deutschland wegen Beihilfe zu einem israelischen Völkermord in Gaza finden am 8. und 9. April die Anhörungen vor dem IGH statt. Dabei soll über vorläufige Maßnahmen gegen Deutschland entschieden werden, teilte das höchste UN-Gericht am Freitag mit.