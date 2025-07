Islamophobie-Ausstellung in Berlin

Die von der Islamischen Föderation Berlin (IFB) organisierte Ausstellung zur Islamfeindlichkeit in Deutschland ist seit Freitag für Besucher geöffnet. Bei der Eröffnungsrede an der Mevlana-Moschee in Kreuzberg wies IFB-Präsident Gül auf die zahlreichen Angriffe auf islamische Einrichtungen hin.