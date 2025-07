Tausende beten in der Al-Aqsa

Trotz Einschränkungen Israels haben es Tausende Palästinenser am Samstagabend geschaft, das Tarawih-Gebet in der Al-Aqsa-Moschee zu verrichten. Im Umfeld der Moschee in Jerusalem kommt es immer wieder zu Übergriffen israelischer Truppen.