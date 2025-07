Nach Waffenexporten: Scholz fordert mehr Hilfe für Gaza

Seit Beginn des Krieges in Gaza unterstützt Deutschland Israel mit Waffen. Nun fordert Bundeskanzler Scholz verstärkte humanitäre Hilfe für die Menschen dort. „Wir können nicht untätig zusehen, wie Palästinenser den Hungertod riskieren“, sagte er am Sonntag in Israel.