Der türkische Rundfunk- und Fernsehsender TRT hat eine Ramadan-Veranstaltung in Istanbul den anhaltenden Kämpfen des palästinensischen Volkes gewidmet. TRT-Generaldirektor Mehmet Zahid Sobacı hielt am Freitagabend eine Brandrede über die Situation in Palästina. „Israel wird früher oder später erkennen, dass seine Existenz nicht durch das Blutvergießen unschuldiger Kinder aufrechterhalten werden kann“, sagte Sobacı während der Veranstaltung „Eine Nacht für Palästina im Ramadan“ auf dem TRT-Campus in Istanbul.

Sobacı betonte Türkiyes Solidarität mit den leidenden Menschen in Gaza, Rafah und dem Westjordanland. Er kritisierte auch eine verzerrte Darstellung des Konflikts in den westlichen Medien und betonte die Notwendigkeit, die Wahrheit über die israelischen Angriffe aufzudecken. „Was sie zu verbergen versuchen, ist offensichtlich ein Völkermord“, so Sobacı.

Der palästinensische Botschafter in Türkiye, Faed Mustafa, griff das Motto des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan „Die Welt ist größer als fünf“ (Mitglieder des UN-Sicherheitsrates) auf. Der Botschafter kritisierte das derzeitige internationale System, das den Palästinensern keine Gerechtigkeit gebracht habe.

„Diese Unterdrückung wird enden, wenn die Palästinenser einen unabhängigen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt gründen können“, fügte Mustafa hinzu. Er sprach von Zerstörungen, die mehr als 70 Prozent des Gazastreifens beträfen, darunter Krankenhäuser, Universitäten, Schulen, Moscheen und Kirchen.

Während der Veranstaltung wurden fünf Dokumentarfilme gezeigt, die verschiedene Aspekte des israelisch-palästinensischen Konflikts beleuchten, darunter „Digitale Besatzung“ und „Zionismus: Einen Staat schaffen“. Außerdem wurden Trailer für kommende Filme gezeigt.

Israel hatte nach dem 7. Oktober die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom gestoppt und zugleich massive Angriffe gestartet. Humanitäre Hilfslieferungen werden von Israel seitdem behindert. Fast zwei Millionen Menschen wurden gezwungen, in den Süden zu flüchten.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober mehr als 32.000 Menschen getötet und Zehntausende verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Beim Großteil der Getöteten handelt es sich laut örtlichen Berichten um Frauen und Kinder.