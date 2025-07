Türkiye hat den Anschlag auf eine Veranstaltungshalle bei Moskau scharf verurteilt. Das Außenministerium in Ankara bezeichnete den Vorfall in einer Erklärung vom Freitagabend als einen „abscheulichen Terrorangriff auf unschuldige Zivilisten“. Darin wird dem russischen Volk und der Regierung „tiefstes Beileid“ bekundet.

Der türkische Außenminister Hakan Fidan telefonierte nach dem Anschlag mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow, um die Lage zu besprechen.

Blutiger Anschlag mit mehr als 100 Toten

Mehrere bewaffnete Männer hatten am Freitagabend einen Anschlag in einer Veranstaltungshalle in einem Vorort von Moskau verübt. Zur Tatzeit befanden sich dort Hunderte Menschen, die ein Konzert besuchten.

Bisher wurden elf Verdächtige festgenommen, darunter vier der mutmaßlichen Angreifer. Nach Angaben der Ermittler vom Samstag liegt die Zahl der Todesopfer bei mindestens 115. Rund145 Menschen wurden demnach verletzt. Einige schwebten noch in Lebensgefahr.

Die Terrorgruppe Daesh reklamierte den Anschlag auf verschiedenen Internetseiten für sich. Bisher konnten die Angaben aber nicht bestätigt werden. Die Hintergründe sind weiter unklar.

Laut Einschätzung des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB bestehen Verbindungen zur Ukraine. Die Angreifer sollen versucht haben, nach dem Anschlag in die Ukraine zu fliehen. Kiew weist die Anschuldigungen zurück.