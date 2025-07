US-Grenztruppen schießen auf Geflüchtete

Die texanische Nationalgarde hat am Freitag mit Gummigeschossen auf Geflüchtete aus Mexiko geschossen, die versucht haben, den Grenzzaun zu durchbrechen. Die Flüchtlingsproblematik an der US-Grenze zu Mexiko wird immer größer und ist ein zentrales Thema in der US-Politik.