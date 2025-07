SPD und Grüne haben in der Wählergunst zuletzt zugelegt. Die Sozialdemokraten kommen im aktuellen „Sonntagstrend“, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, auf 16 Prozent der Stimmen und somit auf einen Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die Grünen verbesserten sich ebenfalls um einen Prozentpunkt auf 13 Prozent.

Würde jetzt gewählt, wären die Unionsparteien der Umfrage zufolge mit zusammen 30 Prozent mit Abstand stärkste Kraft. Der Wert veränderte sich im Vergleich zur Vorwoche nicht. Gleiches gilt für die FDP, die mit fünf Prozent um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen müsste. Auch die Zuspruchwerte der AfD (19 Prozent), des BSW (sechs Prozent) und der Linken (drei Prozent) blieben konstant.

Die zusätzlichen Stimmen für SPD und Grüne kämen der Umfrage zufolge von vorherigen Wählern sonstiger Parteien. Acht Prozent der Befragten gaben an, kleinere Parteien wählen zu wollen - zwei Punkte weniger als in der Vorwoche.

Nach einem monatelangen Höhenflug in Umfragen büßte die AfD zuletzt auch in der Wählergunst ein. In der vergangene Woche veröffentlichten Insa-Umfrage kam sie auf 18,5 Prozent. Für die rechte Partei war das der schlechteste Umfragewert seit Mai 2023. Über mehrere Monate hinweg hatte die AfD bei über 20 Prozent gelegen.