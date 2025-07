Das israelische Militär hat nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds einige Tage nach Beginn eines Einsatzes in der größten Klinik des Gazastreifens zwei weitere Krankenhäuser im Süden des Palästinensergebiets belagert. Militärfahrzeuge hätten sich dem Nasser- und dem Al-Amal-Krankenhaus in der Stadt Chan Junis genähert, während in der Gegend schweres Bombardement und Schüsse zu hören gewesen seien, erklärte der Rote Halbmond am Sonntag. Ein freiwilliger Mitarbeiter in einem Krankenhaus sei am Sonntagmorgen durch israelische Schüsse getötet worden.

In von Drohnen überbrachten Botschaften wurde nach Angaben des Roten Halbmondes gefordert, dass alle Menschen nackt die Al-Amal-Klinik verlassen, während die israelischen Truppen die Tore des Krankenhauses mit Erdbarrieren versperrten. „Alle unsere Teams sind derzeit in extremer Gefahr und können sich nicht bewegen“, fügte der Rote Halbmond hinzu.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober mehr als 32.000 Menschen durch Israel getötet und Zehntausende verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Beim Großteil der Getöteten handelt es sich laut örtlichen Berichten um Frauen und Kinder.

