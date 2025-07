Türkiye begrüßt die Verabschiedung einer Resolution des UN-Sicherheitsrates für einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen. „Wir betrachten die Resolution des UN-Sicherheitsrates, die einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen während des Ramadans und humanitären Zugang zum Gazastreifen fordert, als positiven Schritt“, erklärte der Sprecher des türkischen Außenministeriums, Öncü Keçeli, am Montag. Der Fastenmonat Ramadan ende am 9. April, aber es bestehe die Hoffnung, dass ein Waffenstillstand über diesen Zeitpunkt hinaus verlängert werden könnte, fügte der Diplomat hinzu.

Türkiye hoffe, dass Israel sich umgehend an die Bestimmungen der UN-Resolution hält, betonte Keçeli. „Wir rufen die internationale Gemeinschaft auf, sich geschlossen gegen Israel zu stellen, um die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen zu beenden und eine dauerhafte Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt zu finden.“

UN-Sicherheitsrat fordert erstmals „sofortige Waffenruhe“

Der UN-Sicherheitsrat hatte am Montag erstmals seit Beginn des israelischen Vernichtungskrieges gegen Gaza im Oktober eine „sofortige Waffenruhe“ gefordert. Eine entsprechende Resolution wurde in New York verabschiedet. Der Schritt wurde möglich, weil die USA im Gegensatz zu den bisherigen Abstimmungen über diese Forderung diesmal kein Veto einlegten, sondern sich der Stimme enthielten.

Die Resolution fordert eine „sofortige Waffenruhe“ für den derzeit von Muslimen in aller Welt begangenen Fastenmonat Ramadan. Diese solle dann zu einem „dauerhaften“ Waffenstillstand führen. Für die Resolution stimmten 14 Mitglieder des Sicherheitsrates, die USA enthielten sich.

