„Sie schweigen über Israels Unrecht“

Erneut haben sich zahlreiche Menschen in Frankfurt am Main versammelt, um ihre Solidarität mit Palästina zu bekunden. Bei der Kundgebung am Samstag war auch ein israelischer Ex-Soldat vor Ort. Im Gespräch mit TRT Deutsch warnte er vor einer „Ausradierung“ Gazas und kritisierte die deutsche Medien- und Politiklandschaft.