„Wir wollen leben wie die anderen Kinder der Welt“

Palästinensische Kinder in Gaza, die am meisten unter den Angriffen Israels leiden, hoffen auf ein baldiges Ende des Krieges. Sie seien müde vom Krieg und möchten wie die anderen Kinder der Welt leben. Bei israelischen Angriffen auf Gaza wurden laut örtlichen Angaben seit dem 7. Oktober mehr als 13.000 Kinder getötet. Die Gesamtzahl der registrierten Todesopfer in der Enklave ist auf mehr als 32.000 gestiegen.