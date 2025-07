UN-Sonderberichterstatterin beschuldigt Israel des Völkermords

Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, hat einen Bericht über den israelischen Krieg in Gaza veröffentlicht. Laut dem Bericht gibt es „vernünftige Gründe” für die Annahme, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern in Gaza begeht.