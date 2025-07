PKK-Ausschreitungen in Belgien

Eine Gruppe von PKK-Anhängern hat am Sonntag türkischstämmige Bürger in der belgischen Stadt Heusden-Zolder angegriffen. Dabei wurden laut örtlichen Informationen auch einige Fahrzeuge in Brand gesetzt. Die Polizei setzte demnach Wasserwerfer ein, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.