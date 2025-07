Türkiye liefert weiterhin Hilfsgüter in den Gazastreifen. Das achte Hilfsschiff wird am Donnerstag auslaufen, teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD am Mittwoch mit. Das von AFAD vorbereitete Schiff wird den Hafen von Mersin um 13.00 Uhr Ortszeit verlassen.

Türkiye hat unter der Koordination von AFAD und mit Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Organisationen 13 Flugzeuge und sieben Schiffe mit Hilfsgütern für die palästinensische Bevölkerung geschickt. Durch Schiffslieferungen, Luftbrückeneinsätze, lokale Beschaffungen und die Zusammenarbeit mit dem UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) wurden insgesamt 39.607 Tonnen humanitäre Hilfe geleistet.

Um den Wasserbedarf der Zivilbevölkerung in Gaza zu decken, wurde in Zusammenarbeit mit dem Ägyptischen Roten Halbmond ein weiteres Projekt zur Lieferung von Wasserflaschen gestartet. Bislang wurden 1.126 Tonnen Wasser mit fünf Lastwagen pro Woche in die Region geliefert.