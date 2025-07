UN-Generalsekretär António Guterres hat die Bemühungen der türkischen First Lady Emine Erdoğan bezüglich der Abfallvermeidung gelobt. In einer am Samstag veröffentlichten Vidoebotschaft anlässlich des Tags der Abfallvermeidung bedankte er sich für ihre „visionäre Führungsrolle in kritischen Bereichen wie Abfallvermeidung“.

„Auf allen Ebenen sollten die Regierungen in Abfallwirtschaftsprogramme investieren, die sich auf Wiederverwendung, Recycling, Verwertung und Abfallvermeidung konzentrieren“, forderte Guterres. „Die Weltgemeinschaft muss sich zusammenschließen und auf die Unterzeichnung eines rechtsverbindlichen Abkommens hinarbeiten, um der Plastikverschmutzung ein Ende zu setzen.“

Die UN hatten 2023 den 30. März zum Internationalen Tag der Abfallvermeidung ausgerufen. Vor diesem Hintergrund fand am Samstag eine Veranstaltung im UN-Hauptquartier statt. Neben Guterres nahm auch die türkische Präsidentengattin per Vidoebotschaft an der Veranstaltung teil.

Die türkische First Lady gilt als Schirmherrin des „Null Abfall“-Projekts in Türkiye. Ihre Bemühungen mündeten in einer globalen Initiative, die im Dezember 2022 in einer UN-Resolution zur Unterstützung der „Null Abfall“-Prinzipien gipfelte.

