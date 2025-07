Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun hat die bevorstehenden Kommunalwahlen in seinem Land als „wichtigen Meilenstein“ bezeichnet. Damit bereiteten sich alle Provinzen auf das „Türkiye-Jahrhundert“ vor, schrieb er in einem am Samstag veröffentlichten Artikel. Der Beitrag wurde von mehr als 50 Zeitungen in 13 Ländern publiziert.

Respekt vor Wahlergebnissen

Altun sagte, dass die bevorstehenden Kommunalwahlen die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Türkiye weiter stärken würden.

Er unterstrich zudem, wie wichtig es sei, dass auch Kommunalverwaltungen eine Vision verfolgten. Diese müsse mit den Bedürfnissen und Forderungen der Bürger übereinstimmen.

Die Ergebnisse der Wahlen würden sowohl von der Regierungspartei als auch von der Opposition respektiert, versicherte er.

Mehr als 61 Millionen Wahlberechtigte

Rund 61,5 Millionen Wahlberechtigte in Türkiye sind dazu aufgerufen, bei den Kommunalwahlen am Sonntag ihre Stimme abzugeben. Es werden die Bürgermeister, Gemeinderatsmitglieder und Gemeindevorsteher gewählt.

