Protest gegen US-Kriegsschiff Richtung Nahost

Hunderte pro-palästinensische Demonstranten haben sich am Freitag in San Francisco versammelt, um ein US-Kriegsschiff zu stoppen. Die Behörden weigerten sich, das genaue Ziel des Schiffes zu nennen. Jedoch befürchten Aktivisten, dass es Waffen an die israelische Armee liefern könnte.