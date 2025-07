Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte über die Zukunft der NATO gesprochen. Bei dem Telefonat teilte Erdoğan seine Erwartungen an den möglichen künftigen NATO-Chef mit, wie das Kommunikationsamt in Ankara am Sonntag berichtete,

Der amtierende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird im Oktober dieses Jahres sein Amt niederlegen. Rutte gilt als Top-Kandidat für den Posten.

Laut Bericht forderte der Präsident den „bestmöglichen Einsatz“ für die Sicherheit und Interessen der NATO-Mitglieder – unter anderem im Kampf gegen den Terror.

Zudem müsse der künftige NATO-Generalsekretär die Einheit innerhalb der Allianz stärken. Erdoğan habe sich zudem dafür ausgesprochen, den Anliegen der Nicht-EU-Mitgliedern innerhalb der NATO mehr Gehör zu schenken.