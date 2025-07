Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat mit mehreren ausländischen Amtskollegen Telefongespräche geführt. Mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi erörterte der Präsident neben bilateralen Themen auch die israelischen Angriffe auf Gaza, wie das türkische Kommunikationsamt am Sonntag mitteilte.

Die vom UN-Sicherheitsrat verabschiedete Resolution zur Waffenruhe in Gaza müsse rasch umgesetzt werden, habe Erdoğan betont. Die palästinensischen Organisationen Fatah und Hamas müssten in diesem Prozess einheitlich handeln, so Erdoğan weiter. Damit Israel die Spannungen in der Region nicht weiter anheize, müssten Ankara und Teheran zusammenarbeiten.

Gespräch mit kirgisischem Amtskollegen

Erdoğan telefonierte danach mit seinem kirgisischen Amtskollegen Sadyr Schaparow. Bei dem Gespräch seien die bilateralen Beziehungen sowie weitere Fragen zu den regionalen und globalen Entwicklungen erörtert worden.

Telefonat mit Mirsijojew

In einem weiteren Telefonat mit dem usbekischen Präsidenten Shawkat Mirsijojew stünden ebenfalls globale und regionale Themen auf der Agenda, teilte das Kommunikationsamt mit.

Mehr dazu: Erdoğan und Rutte sprechen über Zukunft der NATO