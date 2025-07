Israel zerstört Schifa-Krankenhaus

Nach den jüngsten Angriffen Israels auf das Schifa-Krankenhaus in Gaza liegt das Gebäude nun in Trümmern. In den vergangenen zwei Wochen wurden in der Umgebung rund 400 Palästinenser getötet und mehr als 1000 Gebäude beschädigt oder zerstört.