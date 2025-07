Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Istanbuler Bezirk Beşiktaş sind nach Angaben des Gouverneursbüros 15 Menschen ums Leben gekommen, acht weitere wurden verletzt. Das Feuer brach im Keller eines 16-stöckigen Gebäudes aus und wurde von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht.

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, sieben von ihnen befinden sich in kritischem Zustand. Das Feuer brach während Renovierungsarbeiten in einem Unterhaltungszentrum im Kellergeschoss des Gebäudes aus.