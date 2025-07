Der türkische Außenminister Hakan Fidan wird am Mittwoch und Donnerstag am NATO-Außenministertreffen in Brüssel teilnehmen. Wie das türkische Außenministerium mitteilte, wird Fidan am Rande des Treffens bilaterale Gespräche führen. Dabei werde er die Mitgliedsstaaten zum gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus aufrufen, hieß es in türkischen Medienberichten.

Wie aus diplomatischen Kreisen verlautete, wird Fidan Ankaras Erwartungen im Kampf gegen die Terrorgruppe PKK und ihre Ableger zum Ausdruck bringen und betonen, dass die Beziehungen einiger NATO-Mitglieder zu Terrorgruppen nicht akzeptiert werden können.

Demnach wird der türkische Minister auch betonen, dass Sanktionen und Beschränkungen gegen Mitglieder dem Geist des Bündnisses widersprechen und die Sicherheit der NATO durch eine solche Situation negativ beeinflusst wird.

Es wird erwartet, dass Fidan am Rande des Treffens bilaterale Gespräche mit dem britischen Außenminister David Cameron, der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, der finnischen Außenministerin Elina Valtonen und der bulgarischen Außenministerin Mariya Gabriel führen wird.