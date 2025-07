Solingen: Abschied von Brandopfern

Vergangene Woche war eine Familie türkisch-bulgarischer Herkunft bei einem verheerenden Großbrand in Solingen ums Leben gekommen. An der Trauerfeier am Dienstag haben unter anderem Angehörige, Anwohner sowie auch der türkische Generalkonsul Ali İhsan İzbul teilgenommen.