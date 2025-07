Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft hat wegen der Reform der Grundsteuer vor erheblichen Personalengpässen und damit einer deutlichen Zunahme von Steuerbetrug an anderer Stelle gewarnt. „Wer Steuern hinterzieht, kommt im Moment einfacher davon“, sagte Gewerkschaftschef Florian Köbler der „Bild“ vom Freitag. Grund sei die aufwändige Bearbeitung und Neuberechnung der bundesweit rund 36 Millionen Grundsteuererklärungen und Bescheide.

Dafür hätten die Finanzämter viel Personal zusammengezogen und das fehle nun an anderer Stelle, sagte Köbler weiter. „Davon profitieren Milliardäre ebenso wie der Späti mit einer einfachen Registrierkasse. Jetzt ist die beste Zeit für Steuerhinterziehung.“

Die bisherige Grundsteuer war 2018 vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe als verfassungswidrig verworfen worden. Die Wertentwicklung der Grundstücke in den vergangenen mehr als 50 Jahren spiegele sich nicht wider, was zu einer verfassungswidrigen Ungleichbehandlung führe, urteilten die Richter. Daraufhin wurden bundesweit neue Daten erhoben und in eine Neuberechnung überführt.