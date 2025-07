Palästinenser klagen gegen deutsche Waffenexporte nach Israel

Palästinenser in Gaza haben beim Berliner Verwaltungsgericht einen Eilantrag gestellt, um die deutschen Waffenlieferungen an Israel zu stoppen. Auf einer Pressekonferenz sagte der Anwalt Ahmed Abed, dass die an Israel gelieferten Waffen einem Kriegsverbrechen dienen und Deutschland das Recht auf Leben schützen müsse.