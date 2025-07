Bremen: Open Air Iftar

Hunderte Menschen haben sich am Samstag in Bremen versammelt, um gegen den israelischen Vernichtungskrieg in Gaza zu protestieren. Die Demonstranten kritisierten die Unterstützung Israels durch westliche Staaten und forderten eine sofortige Waffenruhe. Anschließend fand ein gemeinsames Fastenbrechen auf dem Bremer Marktplatz statt.