Nach Brand in Solingen: Angst bei Hinterbliebenen

Ein mutmaßlicher Brandanschlag in Solingen hatte am 25.März vier Menschen bulgarisch-türkischer Herkunft in den Tod gerissen. Die Ermittlungen der Polizei gehen weiter. Eine langjährige Nachbarin der verstorbenen Familie äußerte gegenüber TRT Deutsch ihre Angst um ihr eigenes Leben.