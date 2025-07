Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun hat die türkische Unterstützung für die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen untermauert. „Türkiye ist seit 20 Jahren und insbesondere seit dem 7. Oktober ein Verfechter der gerechten und legitimen Forderungen der Palästinenser in der Palästinafrage“, erklärte Altun am Montag auf „X“. Demnach betrachte Türkiye die Existenz eines „souveränen und unabhängigen palästinensischen Staates mit territorialer Integrität in den Grenzen von 1967“.

Vor dem Hintergrund der Verbreitung von Desinformationen sei Türkiye „in den letzten Tagen mit Desinformationsaktivitäten einiger Kreise“ konfrontiert. Dabei werde versucht, den Eindruck zu erwecken, dass Türkiye Palästina nicht unterstütz. „Israel und seine Kollaborateure versuchen unser Land und unsere Regierung ins Visier zu nehmen“, fügte Altun hinzu.

Seit dem 7. Oktober habe Türkiye die „ehrenhafteste und wirksamste Haltung gegen den israelischen Völkermord“ in allen Bereichen eingenommen. Altun hob hervor, dass Türkiye bisher etwa 42.000 Tonnen humanitäre Hilfe nach Gaza geliefert hat. „Auch die zahlreichen nationalen und internationalen Aktivitäten der Kommunikationsdirektion sind ein Beweis für diese Haltung“, fügte Altun hinzu.