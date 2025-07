Open-Air-Fastenbrechen in Köln

In der Kölner Keupstraße, auch als „Klein-Istanbul“ bekannt, hat am Montagabend ein großes Open-Air-Fastenbrechen stattgefunden. An der Iftar-Veranstaltung nahmen etwa 2.000 Menschen teil, darunter auch lokale Regierungsvertreter. Vor 20 Jahren hatten Rechtsterroristen dort einen Bombenanschlag verübt, bei dem zwanzig Menschen schwer verletzt wurden.