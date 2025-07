IGH: Deutschland der Beihilfe zum Völkermord beschuldigt

Nicaragua hat Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof den Verstoß gegen die Völkermord-Konvention vorgeworfen. Durch finanzielle und militärische Unterstützung an Israel ermögliche Deutschland den Völkermord in Gaza. Die Anhörung in Den Haag soll zwei Tage dauern.