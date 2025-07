Nach Brand in Solingen: Abgeordneter fordert Aufklärung

Bei den Ermittlungen zur mutmaßlichen Brandstiftung in Solingen am 25. März darf ein rassistisches Tatmotiv nicht ausgeschlossen werden - das sagt Helge Lindh, SPD-Politiker und Bundestagsabgeordneter. Im Gespräch mit TRT Deutsch betonte er, dass die vergangenen Fehler der Anschläge in Hanau und der NSU nicht wiederholt werden dürfen.