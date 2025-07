Nach dem israelischen Angriff auf das iranische Konsulat in Syrien in der vergangenen Woche hat der Iran Dutzende von Drohnen in Richtung Israel gestartet. Das bestätigte die israelische Armee am Samstag.

Israels Militärsprecher Daniel Hagari sagte, die Drohnen würden zwischen sieben und neun Stunden brauchen, um Israel zu erreichen. Er sagte, dass es zu GPS-Störungen kommen wird, während das Militär daran arbeite, die iranischen Drohnen abzufangen.

Die israelische Nachrichten-Website Walla bestätigte unter Berufung auf US-amerikanische und israelische Quellen, dass der Iran seinen Angriff auf Israel begonnen und Drohnen in Richtung Israel gestartet hat.

Irak schließt Luftraum

Gegenüber der offiziellen irakischen Nachrichtenagentur INA gab der irakische Verkehrsminister Rezzak al-Sadawi bekannt, dass der Luftraum für alle Flüge gesperrt wurde. Die Schließung des irakischen Luftraums sei vorübergehend und eine Vorsichtsmaßnahme.

In der Erklärung hieß es, der Luftraum sei bis 05.30 Uhr morgens für alle ankommenden und abgehenden Flüge gesperrt. Je nach Situation könne die Sperre verlängert werden.

Der jordanische Rundfunk gab zudem bekannt, dass nach dem iranischen Angriff auf Israel in ganz Jordanien der Ausnahmezustand verhängt wurde.