Palästinenser trotzen Zerstörung in Gaza

Muslime weltweit haben am Mittwoch den ersten Tag des Eid al-Fitr gefeiert – auch im Gazastreifen. Die Palästinenser im Flüchtlingslager Jabalia in Nord-Gaza ließen sich trotz starken Regens nicht von ihrem Gebet abhalten. Die Notwendigkeit, im Freien zu beten, ergab sich, weil viele Moscheen in der Enklave durch anhaltende israelische Angriffe zerstört wurden.