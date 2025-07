Nicaragua schließt Botschaft in Berlin

Nicaragua hat seine Botschaft in Berlin geschlossen, nachdem es Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Beihilfe zum Völkermord im Gazastreifen verklagt hatte. Die Dienstgeschäfte sollen künftig von der Vertretung in Wien übernommen werden, teilte eine Mitarbeiterin mit. Das mittelamerikanische Land beschuldigt Deutschland vor dem höchsten UN-Gericht, durch massive Waffenlieferungen an Israel Genozid-Beihilfe geleistet zu haben. Deutschland weist die Klage zurück.