Netanjahu: Israel rüstet sich für weitere Konflikte

Israel trifft Vorbereitungen für mögliche weitere Konflikte in der Region, wie Ministerpräsident Netanjahu am Donnerstag erklärte. Israels Armee sei mitten im Krieg in Gaza, bereite sich jedoch auch auf Szenarien in anderen Gebieten vor. Man werde alle „Sicherheitsbedürfnisse des Staates Israel“ erfüllen, sowohl defensiv als auch offensiv.