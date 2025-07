„Zeiten des Blankoschecks für Israel vorbei“

Es ist in den USA auch in politischen Kreisen kein Tabu mehr, Israel für seine Taten im Gaza-Krieg zu kritisieren. Das erklärte Rich Outzen, ehemaliger Oberst der US-Armee, im Gespräch mit TRT World. Die „Zeiten des Blankoschecks für Israel“ seien so gut wie vorbei.