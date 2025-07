Iran trifft Israels Flughafen Ramon

Aufnahmen zeigen, wie iranische Raketen den israelischen Flughafen Ramon in der Negev-Wüste treffen. Der Iran startete in der Nacht auf Sonntag Dutzende Raketen und Drohnen gegen Israel. Der Vergeltungsschlag ist eine Antwort auf den Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien.