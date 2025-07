Nach dem iranischen Vergeltungsschlag gegen Israel hat der türkische Außenminister Hakan Fidan vor einer weiteren Eskalation in Nahost gewarnt. Schritte, die die Spannungen anheizen, müssten vermieden werden, sagte Fidan laut Diplomatenkreisen am Sonntag im Telefonat mit seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amir-Abdollahian.

Der iranische Chefdiplomat bekräftigte demnach, dass die Vergeltungsschläge gegen Israel beendet seien. Teheran werde keine weitere Operation starten, solange Israel nicht weiter angreife. Im Falle eines weiteren Angriffs werde sein Land jedoch „noch härter" antworten.

Der Iran hatte am späten Samstagabend Hunderte Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert. Teheran sieht den Vergeltungsschlag „Aufrichtiges Versprechen“ als eine Antwort auf den israelischen Angriff auf die Botschaft Irans in Syrien am 1. April. Dabei waren unter anderem zwei Generäle getötet worden.